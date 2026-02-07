Progetto corale e patrimonio iniziale di 200 libri inaugurata la prima biblioteca della scuola via Pascoli

È stata inaugurata nei giorni scorsi la prima biblioteca della scuola di via Pascoli a Cesena. Con 200 libri già a disposizione, il progetto nasce dalla collaborazione di insegnanti, studenti e genitori. Ora, la scuola ha uno spazio dedicato alla lettura, un passo importante per avvicinare i ragazzi alla cultura e rendere più accessibile l’istruzione.

Con un lavoro corale e un patrimonio iniziale di 200 libri è stata inaugurata nei giorni scorsi la prima biblioteca del plesso scolastico di via Pascoli a Cesena: un traguardo che segna un passo importante verso una scuola sempre più aperta, inclusiva e attenta alla promozione della cultura.

