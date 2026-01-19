A 32 anni dall' omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo il ricordo indelebile dell' Arma

A 32 anni dall’omicidio dei carabinieri Fava e Garofalo, resta vivo il ricordo del loro impegno e sacrificio. La tragica vicenda, avvenuta nella notte del 18 gennaio 1994 lungo l’A2 Salerno-Reggio Calabria, rappresenta un momento di riflessione sull’importanza del servizio dell’Arma e dei suoi uomini. Questa commemorazione sottolinea l’etica e la dedizione delle forze dell’ordine, valori fondamentali per la sicurezza di tutti.

La commemorazione si tiene alla presenza del gen Sciuto, comandante della legione carabinieri Calabria, le autorità civili, militari e giudiziarie insieme ai familiari delle vittime Fu allora che dalla vettura vennero sparati numerosi colpi di arma da fuoco all'indirizzo dei militari che furono feriti mortalmente. Oggi, nel 32esimo anniversario di quell'evento, i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria, alla presenza del gen. D. Riccardo Sciuto, comandantedella legione carabinieri Calabria e le autorità civili, militari e giudiziarie assieme ai familiari delle vittime, hanno ricordato i loro colleghi caduti nel vile attentato.

