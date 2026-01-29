Ascolto e orientamento Ecco la Stazione di posta Celesti | Presa in carico delle persone più fragili
A Pistoia apre un nuovo punto di ascolto chiamato “Stazione di posta”. Si rivolge alle persone più fragili, offrendo un servizio di prima accoglienza e percorsi di recupero sociale. Celesti spiega che l’obiettivo è aiutare chi si trova in condizioni di marginalità a trovare una strada per uscire dalla difficoltà.
PISTOIA Un punto di ascolto e di orientamento, che prevede un servizio di prima accoglienza e percorsi di recupero e reinserimento sociale per persone che vivono in condizioni di marginalità. Può riassumersi così il progetto ‘ Stazione di posta ’, promosso dalla Società della Salute Pistoiese con il coinvolgimento delle cooperative sociali Intrecci e Gruppo Incontro e finanziato coi fondi Pnrr. Il centro di ascolto, che si trova in via dei Magi, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria, è stato inaugurato lo scorso 15 settembre e ha ricevuto ieri mattina la visita di Anna Maria Celesti, presidente della Sds e sindaco facente funzione di Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Un tetto per i più fragili. Nasce la Stazione di Posta
Un nuovo sportello al Vescovado: "Un punto di ascolto per i fragili. Marginalità sempre più complesse"
È stato inaugurato al Vescovado uno sportello dedicato all’ascolto delle persone fragili, con l’obiettivo di offrire supporto in un contesto di crescente complessità sociale.
Ascolto e orientamento. Ecco la Stazione di posta. Celesti: Presa in carico delle persone più fragiliIl progetto in collaborazione con le cooperative ’Intrecci’ e ’Incontro’. Lo sportello di front office nel centro di Pistoia è attivo 5 giorni la settimana. lanazione.it
