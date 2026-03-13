Inaugurata la nuova casa per persone fragili

È stata aperta una nuova struttura dedicata a persone fragili, che mira a offrire un supporto abitativo stabile. Il progetto si basa sul modello Housing First, che fornisce un alloggio permanente invece di soluzioni temporanee. La struttura si propone di facilitare il percorso di autonomia e reinserimento sociale, coinvolgendo diversi servizi in modo integrato. La gestione della casa coinvolge operatori e professionisti del settore.

"L’Housing First non è soltanto una risposta abitativa temporanea, ma uno strumento che consente di accompagnare le persone in un percorso di autonomia e reinserimento sociale, attraverso un lavoro integrato dei servizi". Enrico Diacci, presidente dell’Unione delle Terre d’Argine ha commentato così, ieri mattina, l’inaugurazione in via Molinari 33 del nuovo servizio di ‘Housing First – Centro di ospitalità temporanea per persone fragili senza fissa dimora’, realizzato nell’ambito delle azioni di contrasto alla povertà estrema. L’intervento, per un costo complessivo di 937mila euro, è stato finanziato attraverso il Pnrr (500mila euro),... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inaugurata la nuova casa per persone fragili Articoli correlati Inaugurata la nuova sede del Centro diurno per persone con disabilità a Bibbiena stazioneArezzo, 23 gennaio 2026 – E’ stata inaugurata questa mattina, la nuova sede del centro diurno “L’isola che non c’è”, nella struttura resa disponibile... Leggi anche: Refrigerata, liscia o gassata (anche leggermente): inaugurata la nuova 'Casa dell'acqua' Inaugurazione Casa per Anziani Montescheno Tutti gli aggiornamenti su Inaugurata la nuova casa per persone... Temi più discussi: Inaugurata a Ponsacco la nuova casa di comunità. Giani: Un presidio fondamentale per i cittadini; Inaugurata la nuova Casa di Comunità a Bellusco; Inaugurata la nuova casa di comunità di Ponsacco; Inaugurata la nuova Casa della Comunità dell'Azienda Usl Umbria 2. Bellusco, inaugurata la nuova Casa di ComunitàInaugurata la nuova Casa di Comunità di Bellusco. Una risposta per semplificare l’accesso alle cure e rafforzare la rete sul territorio. mbnews.it A Ponsacco apre la casa di comunità: un nuovo presidio sanitario che rafforza la medicina territorialeA Ponsacco è stata inaugurata la nuova casa di comunità: un nuovo presidio sanitario che rafforza la medicina territoriale. intoscana.it Inaugurata a #roma la mostra «Vittorio Occorsio, il coraggio della giustizia 1976-2026». Studenti e scuole protagonisti dell’apertura x.com #Napoli - Inaugurata BMT - Borsa Mediterranea del Turismo #Campania oltre 20 milioni di visitatori: crescita record ma pesa l’incognita geopolitica #Eventi #BMT #Turismo #Campania #MostraDOltremare #Economia #Viaggi #AmericaCup #Italia #NanoTV - facebook.com facebook