In un mercato affollato di aspiranti designer, alcuni consigli pratici possono fare la differenza. GQ Italia segnala che tutti i prodotti presenti sul suo sito sono scelti in modo indipendente dagli editor, anche se acquistando attraverso i link affiliati, Condé Nast può ricevere una commissione.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Come saranno i fashion designer di domani? Come potranno affrancarsi da meccanismi invadenti dentro a un mercato affollatissimo, troppo spesso schiavo di logiche di profitto quasi mai negoziabili? Dal 18 al 20 marzo, alcune figure chiave del sistema moda si sono ritrovate a Trieste per provare a dare una risposta a tutte queste domande con la nuova edizione dell’ITS Contest, valutando 10 finalisti meritevoli tra le oltre 700 partecipazioni arrivate nella città della Bora. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - In un mondo pieno di aspiranti designer questi consigli potrebbero essere la chiave del successo

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