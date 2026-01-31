I batteri della bocca potrebbero essere la chiave per prevenire l’obesità

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Cell Reports rivela che i batteri presenti nella bocca potrebbero avere un ruolo nella prevenzione dell’obesità. Ricercatori hanno scoperto che alcune variazioni nei batteri orali sono legate a squilibri metabolici e aumenti di peso. La scoperta apre nuove strade per capire come intervenire sui microbi per combattere le malattie correlate all’obesità.

Un nuovo studio pubblicato su Cell Reports mostra che alcuni cambiamenti nei batteri della bocca sono associati all'obesità e squilibri metabolici. Secondo i ricercatori, potrebbero essere segnali utili a identificare il rischio in una fase precoce e aprire la strada a nuove strategie di prevenzione.

