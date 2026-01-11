Capello spiega | I calci piazzati potrebbero essere la chiave di Inter Napoli C’è un duello che mi incuriosisce

Capello analizza la sfida tra Inter e Napoli, evidenziando l'importanza dei calci piazzati nel match di questa sera a San Siro. L'ex allenatore e opinionista sottolinea un duello che potrebbe risultare decisivo, offrendo una prospettiva approfondita sulla strategia e le possibili chiavi di lettura dell'incontro. Un’analisi che invita a osservare attentamente gli aspetti tattici e le variazioni durante il gioco.

Inter News 24 Capello, noto allenatore ed opinionista, ha analizzato la sfida di questa sera a San Siro tra Inter e Napoli: le sue dichiarazioni. Anche Fabio Capello, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha voluto dire la sua sull'attesissimo scontro al vertice di questa sera. L'ex tecnico, maestro di tattica e gestione, vede i nerazzurri in vantaggio, ma avverte che sottovalutare una squadra guidata da Antonio Conte sarebbe un errore fatale, specialmente in una notte dove la tensione agonistica sarà ai massimi livelli. Il duello tra Chivu e Conte. Capello evidenzia una differenza sostanziale nella gestione delle rose: Cristian Chivu: Secondo "Don Fabio", il tecnico dell'Inter ha il grande vantaggio della profondità.

