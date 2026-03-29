Un incidente stradale avvenuto in centro città ha causato la morte di un giovane di 21 anni, mentre due ragazze che erano con lui sono rimaste ferite. La vettura coinvolta, una Porsche, ha perso il controllo e si è schiantata. L'incidente è avvenuto all'alba del 29 marzo e sono intervenuti i soccorsi.

Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni, è morto all'alba del 29 marzo dopo aver avuto un incidente stradale. Il giovane era alla guida di una Porsche Spyder Rs quando, per cause ancora da chiarire, si è schiantato contro alcune auto in sosta in viale di Porta Vercellina a Milano. L'incidente, come riportato da MilanoToday, è avvenuto poco prima delle 6 di mattina. Secondo quanto è stato ricostruito finora, il giovane stava procedendo da viale Papiniano in direzione piazzale Baracca. Giunto in corrispondenza della curva a destra di Porta Vercellina con via Bandello avrebbe perso il controllo della Porsche Spyder Rs (un'auto che vale centinaia di migliaia di euro). 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Perde il controllo della Porsche in centro città e si schianta: Lorenzo muore a 21 anni, ferite le due ragazze con lui

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