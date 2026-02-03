Violenza al pronto soccorso Aggrediti 2 infermieri un arresto

Questa mattina due infermieri sono stati aggrediti nel pronto soccorso da un paziente ubriaco e violento. L’uomo ha iniziato a urlare, a prendere a calci e pugni tutto ciò che aveva davanti. Quando la situazione è degenerata, gli operatori hanno premuto il pulsante di allarme anti-aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato il paziente. La scena è stata molto tesa, e ora si cerca di capire come evitare che episodi simili si ripetano.

Quando sono stati colpiti anche due infermieri da quel paziente ubriaco e violento che urlava e prendeva a calci e pugni tutto quello che gli capitava a tiro, sono ricorsi al pulsante di allarme anti-aggressione. Un sistema di cui si è dovuto dotare anche l' ospedale San Gerardo di Monza dopo i troppi episodi simili registrati al pronto soccorso. Il caso risale alla mattinata di mercoledì 21 gennaio scorso. Quel giorno i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza hanno arrestato un 33enne marocchino, senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'ordine, ritenuto responsabile di violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento aggravato.

