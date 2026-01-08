Bomba inesplosa da disinnescare attivo il numero verde della Protezione Civile

È stato individuato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale a Rovereto, vicino all’ospedale Santa Maria del Carmine. La Protezione Civile ha annunciato l’attivazione del numero verde per eventuali informazioni. Domenica 11 gennaio sono previste le operazioni di disinnesco, che si svolgeranno in modo programmato e sotto stretta sorveglianza.

Tutto pronto per le operazioni di disinnesco di una bomba d’aereo della Seconda Guerra Mondiale ritrovata a Rovereto nelle vicinanze dell’ospedale Santa Maria del Carmine, in programma domenica 11 gennaio.Il numero verde della Protezione CivilePer l’occasione è stato attivato il numero verde 800. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Sciopero nazionale servizio raccolta rifiuti, Etra: «Possibili disagi, attivo il numero verde» Leggi anche: Trovata una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale a Frosinone: polizia evacua un’abitazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bomba inesplosa da disinnescare | Attivo il numero verde della Protezione Civile | Rovereto | 11 gennaio 2025; Rovereto si ferma per disinnescare la bomba: chiuse 42 vie e 6mila evacuati. Ecco il piano di sicurezza. Bomba inesplosa da disinnescare, attivo il numero verde della Protezione Civile - Si tratta di un ordigno bellico della Seconda Guerra Mondiale che nei prossimi giorni verrà disinnescato dagli artificieri dell’esercito italiano ... trentotoday.it

Bomba day a Rovereto, dalle zone da evacuare al centro di accoglienza fino agli orari delle operazioni di disinnesco: ecco tutti i dettagli - Bomba della Seconda guerra mondiale rinvenuta nell'area ex Cofler, a Rovereto: ecco tutti i dettagli in vista delle operazioni di disinnesco previste per questa domenica (11 gennaio). ildolomiti.it

Bomba aerea a Rovereto. Verrà spostata domenica 11, attività dell'ospedale garantita - Il comitato per l'ordine e la sicurezza ha deciso quali misure verranno adottate per mettere in sicurezza l'ordigno inesploso trovato a 400 metri dall'ospedale lagarino ... rainews.it

A Gallipoli una bomba carta inesplosa è stata segnalata all’interno del Parco della Filosofia di via Firenze. - facebook.com facebook

Olbia, trova in strada una bomba carta inesplosa: la chiamata ai carabinieri, artificieri in campo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.