Ongarato Bespoke, azienda padovana specializzata in illuminazione di lusso, ha vinto un riconoscimento importante grazie alla luce installata al BeefBar Milano. Questa scelta ha contribuito a valorizzare l’ambiente del ristorante, che ora si distingue come il miglior locale italiano di carne secondo una prestigiosa classifica. La qualità dell’illuminazione ha attirato l’attenzione degli esperti del settore, rendendo il locale un punto di riferimento nel settore gastronomico e dell’interior design.

Ongarato Bespoke, azienda padovana in forte crescita nell’ambito dell’illuminazione di lusso conquista un altro primato, grazie al progetto realizzato per il BeefBar Milano che si è classificato come il miglior ristorante italiano di carne nella classifica che comprende i migliori 101 locali al mondo. «Un ambiente splendido e una grande qualità dei piatti»: sono queste le caratteristiche che hanno fatto conquistare al BeefBar Milano un posto nella graduatoria stilata da Upper Cut Media House. «Nel dna della nostra azienda - hanno detto i fratelli Ongarato - c’è la ricerca di nuove soluzioni personalizzate e di lusso. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Il "miglior ristorante italiano di carne" si accende con una luce padovana

Chiude il miglior ristorante italiano secondo la prestigiosa guida 50 Best Restaurants: la storia del Lido 84 e qual è il piatto cultLa notizia ha fatto il giro del mondo dei foodies: il Lido 84 di Gardone Riviera, uno dei ristoranti italiani più rinomati e premiati, chiuderà i battenti il 22 marzo.

