Una donna si è recata al pronto soccorso lamentando forti dolori e, durante il primo colloquio, il medico le ha suggerito l’eutanasia senza richiedere esami o valutazioni approfondite. La proposta di assistenza medica alla morte le è stata avanzata prima di qualsiasi accertamento diagnostico, sollevando interrogativi sulla prassi adottata nel caso.

Un accesso in pronto soccorso per dolori improvvisi e una proposta che spiazza: è accaduto a Miriam Lancaster, 84 anni, che in Canada si è vista prospettare la MAiD – l’assistenza medica alla morte – prima ancora di ricevere accertamenti clinici. Una storia che riaccende il confronto su tempi, modalità e limiti di uno strumento legale ma ancora oggetto di dibattito. Nell’aprile dello scorso anno Miriam viene portata al Vancouver General Hospital per un dolore «fortissimo». Non sa cosa abbia, non le sono stati fatti esami ma, ha raccontato, «la prima cosa che il dottore ha fatto è stata chiedermi della MAiD». «Sono rimasta spiazzata», ricorda. «Era l’ultima cosa a cui pensavo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “In pronto soccorso per forti dolori, il medico mi ha suggerito l’eutanasia senza fare esami”

Articoli correlati

Leggi anche: È morto Franco Amoroso, il malato di tumore costretto a sdraiarsi a terra in Pronto soccorso a Senigallia. La moglie: «Di dolori ne ha sopportati tanti, troppi»

"Pronto soccorso del Cervello, ringrazio il medico (di cui non conosco il nome) che ha salvato la vita a un mio parente"Mercoledì 4 Marzo, la scrupolosità di un dottore del turno pomeridiano del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, salva la vita ad un paziente.

Una selezione di notizie su pronto soccorso

Temi più discussi: Approvato il piano di riparto per le indennità a favore del personale che opera nei servizi di Pronto soccorso; Super anziani in pronto soccorso: come capire chi rischia di più nell’immediato; Pronto Soccorso, oltre i soliti colori arriva il Codice Argento: la svolta fondamentale per la salute degli over 75; Nuovo protocollo per la sicurezza nei Pronto Soccorso | Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova.

Pronto soccorso, in arrivo per i professionisti aumenti mensili fino a 340 euroLa Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25 destinati al personale dipendente delle Aziende sanit ... temponews.it

In Italia non esistono Pronto Soccorso veterinari pubblici: la proposta del Friuli Venezia Giulia può cambiare le coseIn Friuli Venezia Giulia è stata presentata una proposta di legge per l'istituzione di un Pronto soccorso pubblico veterinario regionale ... fanpage.it

Va al pronto soccorso con forti dolori: partorisce una bambina senza sapere di essere incinta - facebook.com facebook

Ospedale di #Avellino, domani consegna di nuovi spazi per il pronto soccorso x.com