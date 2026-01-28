È morto Franco Amoroso, il paziente di 52 anni che aveva passato ore sdraiato a terra nel pronto soccorso di Senigallia. La sua storia ha fatto il giro dei social, dopo che la moglie ha condiviso una foto in cui lui si trovava sul pavimento dell’ospedale. La donna aveva più volte chiesto un letto o una barella per il marito, ma senza successo. Alla fine, Franco ha passato ore in quelle condizioni, tra dolori e frustrazione, finché non si è spento. La famiglia ora chiede risposte e denuncia le condizioni di quella notte.

Franco Amoroso è morto per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Avrebbe dovuto cominciare una nuova terapia per il tumore al colon, ma il peggioramento del quadro clinico non glielo ha permesso. Il Corriere Adriatico riporta le parole della moglie: «Il mio amato Franco non è più con noi, eravamo stati giovedì all’Oncologia di Torrette e venerdì aveva mandato l’email per accettare la terapia, che a breve avrebbe iniziato. Ma forse è meglio così, di dolori ne ha sopportati tanti, troppi». La ricostruzione della giornata in Pronto Soccorso La moglie, attraverso un esponente del M5S, ha raccontate le ore passate in ospedale, lunedì 12 gennaio, quando il marito non riusciva a stare seduto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

È morto Franco Amoroso, il malato di tumore costretto a sdraiarsi a terra in Pronto soccorso a Senigallia. La moglie: «Di dolori ne ha sopportati tanti, troppi»

È morto Franco Amoroso, il paziente che aveva passato ore sul pavimento del Pronto soccorso a Senigallia.

La vicenda di Franco Amoroso, paziente trevigiano di 60 anni, ha suscitato grande attenzione.

