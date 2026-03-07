Pronto soccorso del Cervello ringrazio il medico di cui non conosco il nome che ha salvato la vita a un mio parente

Mercoledì 4 marzo, un medico del turno pomeridiano al pronto soccorso dell'ospedale Cervello ha intervenuto tempestivamente, riuscendo a salvare la vita di un paziente. La persona coinvolta, un parente di un testimone, è stata assistita con cura e professionalità, evitando conseguenze più gravi. Il ringraziamento pubblico si rivolge al medico che ha operato in modo scrupoloso in quella giornata.

Mercoledì 4 Marzo, la scrupolosità di un dottore del turno pomeridiano del pronto soccorso dell'ospedale Cervello, salva la vita ad un paziente. Il paziente (mio parente), arriva in ambulanza dopo avere accusato un malore in palestra. Dagli esami di routine (ecg ed esami), sembra tutto a posto. Il paziente sembra stare bene, è vigile, tranquillo, si aspetta le dimissioni. ma il medico scrupoloso, lo manda in reparto (cardiologia).qui viene riscontrata la calcificazione della valvola aortica. Non abbiamo il nome di questo giovane medico, ma lo ringraziamo per la sua bravura e professionalità. Aggiungo ringraziamenti ai medici che ora lo hanno in cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ha mal d’orecchio e invece rischia di morire: il medico del Pronto soccorso di Merate le salva la vita con una TacMerate, 4 marzo 2026 – Il colorito pallido, lo sguardo spento, il respiro un poco affannoso.

Leggi anche: Vonn: "Subirò molti interventi. Il mio sogno non è finito come speravo, è la vita" | Il medico: "I primi istanti in cui l'ho soccorsa"

Palermo. Pronto Soccorso del Villa Sofia e Cervello assunti sei nuovi medici a tempo determinatoQuattro medici sono stati destinati al pronto soccorso del Cervello e due a Villa Sofia. L’arrivo delle nuove unità mediche sta offrendo un grande apporto all’assistenza. Doveroso sottolineare la ... quotidianosanita.it

Mazara, 'pronto soccorso Cervello sarà ultimato entro inizio prossimo anno'Più dell'80% degli interventi per la realizzazione del nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cervello sono stati ultimati. I lavori dovrebbero concludersi il 31 marzo 2026 ma noi speriamo, già entro ... ansa.it

Le bugie raccontate da #CasaBianca sul paracetamolo hanno ridotto l’uso in gravidanza nelle donne recatesi al pronto soccorso. Con #trump e #kennedy, il mondo dovrebbe aver capito che sanno fare solo disinformazione sanitaria allo stato puro x.com

Nel pronto soccorso del Policlinico Duilio Casula la zona dedicata all’osservazione breve intensiva è operativa #AouCaSiCuraDiTe #PoliclinicoDuilioCasula #AouCa #labuonasanità #labuonacomunicazione - facebook.com facebook