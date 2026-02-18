Il nuovo hotel con 100 camere che sta per aprire nella torre sospesa alle porte di Monza | chi c' è dietro il progetto

La società che ha ideato il nuovo hotel con 100 camere alla Torre Tonda di Sesto San Giovanni ha deciso di trasformare l’edificio, che fino a poco tempo fa ospitava un centro direzionale, in un aparthotel. La riqualificazione, che include la modifica della torre sospesa alle porte di Monza, mira a creare una struttura ricettiva di alta qualità gestita dal marchio Adagio, nato dalla collaborazione tra Accor e Pierre & Vacances. Un dettaglio importante è la scelta di mantenere l’aspetto iconico dell’edificio, adattandolo alle esigenze del settore turistico.

Da centro direzionale ad aparthotel con 100 camere. La Torre Tonda di Sesto San Giovanni si prepara a cambiare volto: l'edificio iconico alle porte di Monza sarà riqualificato e trasformato in una struttura ricettiva a marchio Adagio, brand nato dalla joint venture tra Accor e Pierre & Vacances. Si tratta del primo modello simile nell'area del Milanese. L'operazione nasce dalla partnership tra 2C Sviluppo Immobiliare, attiva nella rigenerazione urbana e nel recupero di aree dismesse, e Murcar Hotels, gruppo europeo specializzato nell'acquisto, sviluppo e gestione di strutture alberghiere.

