Stasera si affrontano Ascoli e una squadra di vertice in una partita decisiva per la corsa alla promozione in serie B. La sfida vede in campo un allenatore che ha deciso di adottare il modulo con tre attaccanti, puntando a ottenere i tre punti fondamentali per la classifica. La partita si disputa a cinque turni dalla fine del campionato, con entrambe le formazioni determinate a conquistare la vittoria.

di Luca Amorosi e Ascoli, prima e seconda, incrociano i tacchetti stasera a cinque giornate alla fine del campionato. Basta questo a far capire l’importanza della sfida e quanto il risultato possa incidere sulla volata finale. Gli amaranto possono avvalersi del fattore campo, con oltre settemila cuori amaranto, di cinque punti di vantaggio e dello scontro diretto vinto 0-2 al Del Duca all’andata, quando i gol di Pattarello e Chierico inflissero la prima sconfitta interna ai marchigiani. Una vittoria di Chiosa e compagni metterebbe virtualmente la parola fine al discorso primo posto mentre, dall’altra parte, gli ospiti possono solo vincere per riaprire davvero il campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - In palio c’è una fetta di serie B. Bucchi all’attacco col tridente

Articoli correlati

Leggi anche: Il big-match è FalkGalileo-Rubierese. Oggi in palio c’è una fetta di Promozione

Leggi anche: Forlì, oggi è in palio una fetta di salvezza: "Bisogna far di tutto per battere il Pontedera"

Approfondimenti e contenuti su In palio c'è una fetta di serie B...

Temi più discussi: VIDEO | Bucchi: Il nostro segreto è la serenità. Adesso comincia un mini campionato; Arezzo, è la notte per spiccare il volo. Arriva l'Ascoli in un Comunale gremito; Arezzo-Ascoli d’alta quota, Bucchi: Una partita che si prepara da sola, serviranno dettagli e identità; Arezzo, Bucchi carica il big match: L’Ascoli? Non facciamo calcoli.

Brindisi, Bucchi: «Consapevoli di quanto la posta in palio sia elevata»Secondo esame di maturità esterno per la Valtur Brindisi, impegnata nella lunga trasferta da Cento a Mestre lontana dalle mura amiche, di scena sabato sera nell’anticipo ... pianetabasket.com

Arezzo-Ascoli, l'ex Bucchi vanta 7 precedenti da allenatore contro il Picchio. L'unica vittoria è arrivata nella gara d'andataE' Cristian Bucchi il grande ex del match Arezzo-Ascoli in programma Lunedì 30 Marzo alle ore 20:30 allo stadio Città di Arezzo per la trentaquattresima giornata del girone B del campionato di Serie ... picenotime.it

Bucchi: Partita e atteggiamento non all’altezza della serata, sono molto deluso e arrabbiato x.com

Antiviglia di Arezzo-Ascoli e come di consueto si è tenuta la conferenza stampa di mister Cristian Bucchi. Sentiamone un estratto. - facebook.com facebook