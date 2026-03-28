Contro il caro-energia l’Italia torna al carbone | la chiusura delle centrali slitta al 2038 Opposizioni all’attacco | Propaganda pericolosa

L’Italia ha deciso di posticipare al 2038 la chiusura delle centrali a carbone, originariamente prevista per il 2025, in risposta alle preoccupazioni legate alla sicurezza energetica. La modifica è stata approvata alla Camera attraverso un emendamento presentato dalla Lega nel decreto Bollette. Le opposizioni hanno criticato la scelta, definendola una forma di propaganda pericolosa.

Di fronte al rischio di una nuova crisi energetica, l’Italia ci ripensa sull’ addio al carbone. Un emendamento della Lega al decreto Bollette, approvato nel corso dell’esame alla Camera, rimanda dal 2025 al 2038 il phase-out del carbone, ossia la sua eliminazione dal mix energetico nazionale. «In questo periodo di grave crisi energetica internazionale, aggravata dal conflitto russo-ucraino e dalle tensioni in Medio Oriente, è giusto e responsabile riflettere sulla decisione di abbandonare il carbone e rinviarla. La sicurezza energetica del Paese, la competitività delle imprese e la tutela delle bollette delle famiglie italiane devono essere le priorità», rivendicano i deputati della Lega. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Il phase-out dal carbone slitta al 2038: Cerano in “riserva fredda” per la sicurezza nazionaleLa commissione Attività produttive della Camera ha dato il via libera a un emendamento, presentato dalla Lega, del decreto Energia BRINDISI - La... Leggi anche: Caro energia, il ministro dell’Ambiente Pichetto: “Pronti a usare le centrali a carbone” Contenuti utili per approfondire Contro il caro energia l'Italia torna... Temi più discussi: Gli emendamenti al Decreto Bollette 2026 per far fronte al caro energia; Caro energia, dodici proposte per una soluzione strutturale; Consiglio europeo: le rinnovabili sono la soluzione strutturale al caro energia; Le bollette si abbassano puntando sulle rinnovabili, non con misure di emergenza: la ricetta targata Free e Energia per l’Italia. Energia, FREE: Stop misure tampone, 12 proposte contro il caro bolletteCoordinamento FREE e Energia per l’Italia chiedono un cambio strutturale delle politiche energetiche: ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, accelerare su rinnovabili e accumuli, rafforzare ... ecodallecitta.it Cia: UE, urgenti misure ad hoc contro caro gasolio ed energia, fare di più per l’agricolturaAnche il presidente di Cia Romagna, Lorenzo Falcioni, ribadisce la necessità di misure ad hoc e ricorda che gli agricoltori non possono fermare le attività: ... chiamamicitta.it Rubate 400mila barrette di cioccolato KitKat durante il trasporto dall'Italia alla Polonia. Nestlé avverte: possibili carenze a Pasqua - facebook.com facebook Da 103 anni l’Aeronautica Militare serve l’Italia con disciplina e senso dello Stato. Un orgoglio che sentiamo vicino, anche nella storia del nostro segretario @Antonio_Tajani, già ufficiale dell'Aeronautica. Grazie, ogni giorno. x.com