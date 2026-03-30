In Iran la strage del nuovo missile Usa Nyt | Ha colpito scuola e palestra

Il 28 febbraio, durante l'inizio delle operazioni militari contro l'Iran, gli Stati Uniti hanno lanciato un missile balistico di nuova concezione che ha colpito una scuola elementare e una palestra nella città di Lamerd, nel sud del Paese. L’attacco ha causato almeno 21 vittime tra studenti e altri civili presenti nelle strutture colpite. La notizia è stata riportata dal New York Times.

L’esperto, “Per esodati 5.0 necessaria programmazione pluriennale incentivi e risorse certe” 40 anni fa scandalo vino al metanolo, medico-nutrizionista: “La sicurezza non è il traguardo, ma un processo di vigilanza continua”. L’esperto, “Per esodati 5.0 necessaria programmazione pluriennale incentivi e risorse certe” 40 anni fa scandalo vino al metanolo, medico-nutrizionista: “La sicurezza non è il traguardo, ma un processo di vigilanza continua”. Cuba, arriva petroliera russa con via libera di Trump. Presidente Usa: “Non cambia niente, l’isola è finita”? . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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