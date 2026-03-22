Paura lungo l’autostrada in Inghilterra: un pullman di tifosi del Manchester City diretto a Wembley ha preso fuoco durante il viaggio verso la finale di Carabao Cup contro l’Arsenal. L’incendio, avvenuto sulla M6 Toll nelle West Midlands, ha generato un’alta colonna di fumo e costretto alla chiusura di un tratto della carreggiata per consentire le operazioni di sicurezza e bonifica. Nonostante il grande spavento, non si registrano feriti: i sostenitori a bordo sono riusciti a mettersi in salvo e hanno poi proseguito il viaggio verso Londra con altri mezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paura in Inghilterra: il bus dei tifosi del Manchester City prende fuoco in autostrada

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