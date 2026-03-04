Catania fermati in scooter con hashish e contanti | arrestato 20enne denunciato un 18enne

A Catania, durante un’operazione di controllo antidroga, un 20enne è stato arrestato mentre viaggiava in scooter con hashish e una somma di denaro contante. Un 18enne è stato invece denunciato per lo stesso episodio. Le forze dell’ordine hanno eseguito i controlli nella zona, fermando i due giovani e trovando sostanze stupefacenti e denaro. L’intervento si inserisce in un’attività più ampia di prevenzione e repressione dello spaccio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli antidroga in città. A Catania, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un 20enne residente a Gravina di Catania e denunciato in stato di libertà un 18enne di Mascalucia. L’operazione è stata condotta nei pressi di piazza “I Viceré”, dove i militari avevano predisposto un servizio di osservazione con l’ausilio di auto civetta, monitorando con discrezione i movimenti nella zona. Il tentativo di fuga e il controllo. Durante l’attività di controllo, i Carabinieri hanno notato uno scooter con a bordo due giovani che mostravano un comportamento ritenuto sospetto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, fermati in scooter con hashish e contanti: arrestato 20enne, denunciato un 18enne In macchina con l'hashish nascosto nella portiera, denunciato un 20enneI carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno denunciato per spaccio un 20enne di origini albanesi. Portici, 20enne fermato in scooter: in casa altra droga e contantiLa Polizia di Stato arresta un giovane già noto alle forze dell’ordine: hashish nello scooter, altra sostanza e 2000 euro trovati in abitazione... Altri aggiornamenti su Catania fermati in scooter con hashish.... Discussioni sull' argomento Catania inseguimento e arresto | fermati due giovani per auto rubata; Paternò, auto tampona scooter davanti all’ospedale: tre persone abbandonano il mezzo e fuggono. Catania. 19enne arrestato per tentato furto di scooter al centro commercialeÈ stato sorpreso ad armeggiare su una moto, insieme ad un complice, con l’obiettivo di rubarla. A fermare un incensurato catanese di 19 anni sono stati gli agenti ... libertasicilia.it Catania, si riforniva di droga dal sottosella di uno scooter: arrestato pusher minorenneNel corso di un servizio di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno ... catanianews.it Terremoto Catania: nessuna segnalazione di danni a persone, proseguono le verifiche sugli edifici, in particolare nel comune di Ragalna a seguito di alcune segnalazioni da parte del territorio. [aggiornamento ore 10.30] facebook Non si registrano danni a persone o cose #Catania #terremoto #ingv #RadioBruno #4marzo x.com