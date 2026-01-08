A Roma, un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo il ritrovamento di sostanze stupefacenti nello scooter e di 73 mila euro nascosti in casa. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato alla scoperta di un'attività illecita, evidenziando un quadro di illegalità legato al traffico di droga e alla gestione di ingenti somme di denaro.

Dalla droga occultata nel sottosella dello scooter fino a un vero e proprio tesoretto di 73 mila euro rinvenuto all’interno dell’abitazione. Questo è il quadro complessivo emerso dall’operazione condotta dalla polizia di Stato, che ha portato all’arresto di un uomo romano di 47 anni, fermato a breve distanza dal carcere di Rebibbia con 35 grammi di sostanza stupefacente. Nell’appartamento dell’indagato, gli agenti hanno inoltre sequestrato un ingente ammontare di 73 mila euro in contanti, considerati probabile frutto dell’attività di spaccio. L’indagine, coordinata dai pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Roma – dipartimento per la Criminalità diffusa e grave, ha avuto inizio a seguito dell’arresto in flagranza realizzato dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Roma nel quartiere Casal de’ Pazzi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: droga nello scooter e 73 mila euro nascosti in casa, arrestato 47enne

