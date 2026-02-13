La 12h di Bathurst 2026 si tiene questo fine settimana in Australia, e la causa è l’apertura ufficiale dell’Intercontinental GT Challenge 2026. Sono 23 le vetture iscritte, provenienti da sei diversi costruttori, che si sfideranno sulla famosa pista di Mount Panorama. Tra i partecipanti ci sono anche sei contendenti alla Independent Cup, pronti a conquistare punti importanti per la classifica globale. Come l’anno scorso, la gara sarà trasmessa in diretta in italiano su Sky Sport Max e disponibile in streaming su NOW, permettendo agli appassionati di seguire ogni sorpasso e ogni momento di adrenalina in tempo reale.

La stagione dell’Intercontinental GT Challenge 2026 scatta questo fine settimana con la 12h di Bathurst, dove sei costruttori, 23 delle 35 iscrizioni e un record di sei contendenti alla Independent Cup si contenderanno i punti globali dell’IGTC in Australia: come l’edizione 2025, la gara sarà trasmessa in diretta con commento in italiano su Sky Sport Max e in streaming su NOW dalle ore 19.30 di sabato 14 febbraio 2026. L’evento, con 35 iscritti, è uno dei più numerosi nella storia della 12 Ore: gli equipaggi Pro sono composti da 15 delle 31 vetture GT3 della GT3, mentre il resto è suddiviso tra Pro-Am, Silver e Bronze. 🔗 Leggi su Sportintv.eu

© Sportintv.eu - La 12h di Bathurst 2026 in diretta in italiano su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Approfondimenti su sky sport

Il 23 gennaio sarà presentata la nuova Ferrari SF-26, la vettura che accompagnerà Leclerc e Hamilton nel Campionato di Formula 1 2026.

L’esibizione tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si svolge a Seul, in Corea del Sud, e sarà trasmessa su Sky Sport Tennis, in streaming su NOW e in chiaro su SuperTennis.

Ultime notizie su sky sport

Argomenti discussi: IGTC | La 12h di Bathurst apre la stagione 2026: ecco iscritti e programma; 12 Ore di Bathurst 2026: tutto quello che devi sapere; BMW prova a confermarsi regina nella 12h di Bathurst; IGTC, 12h Bathurst: Valentino Rossi cerca un nuovo podio, Ferrari ci riprova in PRO.

12h Bathurst, Lorenzo Patrese: Emozionato per l’esordio in Australia, pista da brividiLorenzo Patrese si racconta prima del debutto alla 12 Ore di Bathurst: Tracciato impegnativo e suggestivo, ma ho una squadra competitiva. Guarda l'edizione 2026 LIVE il 14 febbraio su Sky Sport Max ... sport.sky.it

IGTC | La 12h di Bathurst apre la stagione 2026: ecco iscritti e programma6 Costruttori, fra cui Ferrari, daranno l'assalto al titolo già dall'evento del Mount Panorama, dove in griglia ci saranno 35 vetture. Van der Linde Campione in carica vuole confermarsi, Valentino Ros ... it.motorsport.com

Serie A, tutte le probabili formazioni della 25^ giornata #SkySport #SerieA #SkySerieA x.com

C'è un ospite speciale nel box della Ferrari Skysport - facebook.com facebook