In corso Cavour a Bari è stato inaugurato ieri il nuovo negozio Crazyday Factory, situato al civico 114. L’attività si concentra sulla vendita di stock e resi provenienti da grandi marketplace online, offerti a prezzi decrescenti. Il punto vendita introduce un format commerciale che permette l’acquisto di pacchi misteriosi, al centro dell’interesse dei clienti che vogliono approfittare di offerte su merce di vario tipo.

Nel negozio sono proposte vendite di stock e resi provenienti dalle grandi piattaforme del mercato online. I prezzi delle 'Mistery Box' calano con lo scorrere dei giorni Ha aperto i battenti ieri, al civico 114 di corso Cavour, il nuovo punto vendita di Crazyday Factory, portando a Bari un modello di business basato sulla vendita di stock e resi dei grandi marketplace online a prezzi decrescenti. La formula, che sta prendendo piede in diverse città italiane, trasforma il commercio tradizionale in una sorta di ‘borsa’ quotidiana degli oggetti: il prezzo di ogni articolo presente nel negozio non è fisso, ma cala progressivamente ogni giorno fino al successivo rifornimento. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - In corso Cavour apre il Crazyday Factory: come funziona l'acquisto dei 'pacchi misteriosi'

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Il fascino della sorpresa diventa business anche in Puglia. Ha aperto in corso Cavour 114 il nuovo punto vendita di Crazyday Factory, catena specializzata nelle cosiddette “mistery box”, già presente in diverse regioni italiane. - facebook.com facebook