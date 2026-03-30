In cattedrale una messa per celebrare il precetto pasquale delle forze armate

Nella cattedrale di S. Agata si è svolta una messa per il precetto pasquale delle forze armate. L’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, ha presieduto la cerimonia, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle forze armate e altre autorità. La celebrazione si è tenuta in presenza di fedeli e ufficiali, secondo la tradizione pasquale interforze.

L’arcivescovo di Catania,mons. Luigi Renna, ha presieduto nella cattedrale di S. Agata la consueta celebrazione del precetto pasquale interforze. La cerimonia, sempre molto sentita e partecipata, si è svolta alla presenza del prefetto di Catania Pietro Signoriello e con la partecipazione dei rappresentanti delle forze armate, dei corpi dello Stato e delle associazioni combattentistiche e d’Arma della città etnea. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - In cattedrale una messa per celebrare il precetto pasquale delle forze armate Articoli correlati Festa di Sant'Agata, messa solenne in Cattedrale con forze armate e di poliziaUna solenne celebrazione eucaristica concelebrata dall'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Gian Franco Saba, e dall'arcivescovo metropolita... Precetto pasquale interforze celebrato nella Basilica CattedraleImportante momento di raccoglimento per le donne e gli uomini di tutte le forze armate e dello Stato.