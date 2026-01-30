Festa di Sant' Agata messa solenne in Cattedrale con forze armate e di polizia

Oggi a Catania si è tenuta una messa importante in Cattedrale, con forze armate e di polizia schierate lungo le strade. La celebrazione, dedicata alla patrona della città, si è svolta con una grande partecipazione, alla presenza di arcivescovi e autorità locali. La piazza si è riempita di fedeli e rappresentanti delle istituzioni per rendere omaggio a Sant’Agata.

Una solenne celebrazione eucaristica concelebrata dall'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Gian Franco Saba, e dall'arcivescovo metropolita Luigi Renna Alla cerimonia hanno preso parte le rappresentanze delle forze armate, delle forze di polizia, dei corpi militari e civili, insieme ai volontari e alle loro famiglie. L'evento, organizzato dalla capitaneria di porto - comando di presidio militare di Catania, si è svolto alla presenza del prefetto Pietro Signoriello e delle principali autorità civili e militari del territorio. Presenti anche le associazioni combattentistiche e d'Arma, che hanno reso omaggio alla Santa Patrona, testimoniando il forte legame tra le istituzioni e la comunità catanese.

Nella suggestiva cornice della cattedrale di San Lorenzo, si è svolta una solenne liturgia in occasione delle festività natalizie.

Il 25 gennaio, il Salone Bellini di Palazzo degli Elefanti ospiterà il secondo appuntamento dei Matinée Musicali, promossi dal Comune di Catania in occasione della Festa di Sant’Agata.

