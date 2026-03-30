Un fronte di aria fredda proveniente dal Nord Europa sta raggiungendo la regione, provocando un aumento delle raffiche di vento e l’attivazione di un’allerta gialla prevista per domani. Dopo l’ondata di maltempo di giovedì scorso, le previsioni indicano che durante il weekend di Pasqua le temperature dovrebbero invece salire, con condizioni meteorologiche in miglioramento.

Dopo l'improvvisa ondata di maltempo di giovedì scorso, e una nuova allerta gialla per raffiche di vento indetta per la giornata di domani, in tanti si chiedono che cosa ne sarà del fine settimana pasquale. A fare un quadro sulla situazione è Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com: “Da giovedì inizierà lentamente a farsi strada da ovest un promontorio di alta pressione che manterrà condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato sull’Emilia-Romagna, con temperature in graduale aumento. Le condizioni dovrebbero mantenersi invariate fino alle festività di Pasqua, con sole prevalente e clima sempre più mite, tanto che nel weekend i valori massimi potrebbero superare diffusamente i 20 gradi in pianura”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - In arrivo vento freddo dal Nord Europa ma nel weekend di Pasqua salgono le temperature

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