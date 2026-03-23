Torna il freddo dal Nord Europa | crollo delle temperature possibili nevicate in collina e rischio gelate

Le previsioni di 3bmeteo.com sulla perturbazione fredda di origine artica: "Si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull'Adriatico" “Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, il tempo tornerà a peggiorare a partire dal Nord mercoledì sera, quando la parte avanzata di una intensa perturbazione fredda alimentata da aria artica porterà i primi rovesci e temporali sparsi”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte: “Sarà il preludio ad una fase prettamente invernale sull'Italia prevista tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull'Adriatico. Sono così attesi... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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