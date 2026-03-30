Le imprese della provincia di Ravenna mostrano segnali di ripresa, con l'edilizia che mantiene stabile il proprio andamento e l'export che registra il secondo miglior dato regionale. Nonostante le sfide derivanti da conflitti internazionali, dazi e incertezze economiche, i dati raccolti dall'Osservatorio dell'economia della Camera di commercio indicano una certa tenuta del tessuto imprenditoriale locale.

A fare un quadro della situazione è l'Osservatorio dell'economia della Camera di commercio che fotografa anche un rallentamento per il commercio al dettaglio Tra guerre, dazi e incertezza le imprese ravennati sembrano non aver voglia di mollare. O questo è quanto emerge dall'indagine svolta dall'Osservatorio dell'economia della Camera di commercio che fotografa l'andamento di tutta la provincia. A tenere è l’industria manifatturiera, con trend positivo anche per l'edilizia, mentre a rallentare è il commercio al dettaglio. Buone notizie invece sul fronte dell'export che registra una piccola ripresa (+3,5%), mentre gli scenari delle economie locali realizzati da Prometeia confermano, per l’economia ravennate, una previsione di crescita per il 2026 solo del +0,9%. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Imprese, tiene l'edilizia e torna a crescere l'export: a Ravenna il secondo dato migliore di tutta la regione

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