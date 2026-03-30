Le imprese della provincia di Ravenna stanno affrontando un periodo caratterizzato da tensioni internazionali, con guerre e dazi che influenzano il settore dell'edilizia. Nonostante le difficoltà, i dati dell'Osservatorio dell'economia indicano una ripresa nelle esportazioni, mentre il comparto edilizio sembra resistere, mantenendo una certa stabilità. La situazione generale riflette un quadro di incertezza economica ancora presente sul territorio.

A fare un quadro della situazione è l'Osservatorio dell'economia della Camera di commercio che fotografa anche un rallentamento per il commercio al dettaglio Tra guerre, dazi e incertezza le imprese ravennati sembrano non aver voglia di mollare. O questo è quanto emerge dall'indagine svolta dall'Osservatorio dell'economia della Camera di commercio che fotografa l'andamento di tutta la provincia. A tenere è l’industria manifatturiera, con trend positivo anche per l'edilizia, mentre a rallentare è il commercio al dettaglio. Buone notizie invece sul fronte dell'export che registra una piccola ripresa (+3,5%), mentre gli scenari delle economie locali realizzati da Prometeia confermano, per l’economia ravennate, una previsione di crescita per il 2026 solo del +0,9%. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Imprese ravennati, tra guerre e dazi tiene l'edilizia. E torna a crescere l'export

Articoli correlati

Dazi e guerra non fermano l’export italiano. Il bilancio del roadshow di Sace tra le impreseSace, la società assicurativa del Tesoro che accompagna le imprese che vogliono esplorare nuovi mercati, chiude il cerchio di Energie per il futuro...

Da Agrigento parte "Bussola Export": il percorso per far crescere le imprese all’esteroParte da Agrigento un’iniziativa per accompagnare le micro, piccole e medie imprese verso i mercati internazionali.

Altri aggiornamenti su Imprese ravennati

Temi più discussi: Prezzi a Ravenna sotto la media nazionale, ma preoccupa la nuova spirale inflazionistica derivante dalla guerra in Iran; Tra guerre, dazi e incertezza, le imprese ferraresi restano prudenti; Ravenna, cala l’inflazione ma preoccupa la guerra in Iran: l’analisi dell’Osservatorio prezzi; Economia, le imprese ferraresi restano prudenti tra cali e timidi segnali di ripresa: tutti i dati.

Tra guerre e dazi le imprese ravennati resistono: i dati di Prometeia sull’economia ravennateNonostante il clima internazionale segnato da conflitti, dazi e incertezza, le imprese della provincia di Ravenna mostrano una forte capacità di ... ravennanotizie.it

Tra guerre, dazi e incertezza le imprese ravennati non hanno alcuna voglia di mollareCamera di Commercio: tiene l’Industria manifatturiera, trend positivo per l’Edilizia, rallenta il Commercio al dettaglio. Export in ripresa (+3,5%) ... ravenna24ore.it

RAVENNA CAPITALE ITALIANA DEL MARE 2026 Un’opportunità da cogliere per tutta la città: ora la sfida è crescere Il riconoscimento nazionale valorizza porto, turismo e imprese della blue economy e può diventare un volano di crescita per tutta la provincia - facebook.com facebook