Dazi e guerra non fermano l’export italiano Il bilancio del roadshow di Sace tra le imprese

Sace, la società assicurativa del Tesoro, conclude il suo roadshow “Energie per il futuro dell’export”, un percorso dedicato al confronto con le imprese italiane. Nonostante le sfide di dazi e guerra, l’export italiano continua a muoversi e a crescere. Il viaggio ha permesso di ascoltare le esigenze delle aziende e di rafforzare il supporto verso mercati internazionali.

Sace, la società assicurativa del Tesoro che accompagna le imprese che vogliono esplorare nuovi mercati, chiude il cerchio di Energie per il futuro dell’export, il roadshow itinerante dedicato al dialogo e all’ascolto delle imprese italiane. Un percorso che ha coinvolto fin qui oltre 400 imprese attraverso sette tappe in Italia (Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Roma) e una a Dubai. La filosofia, che poi è anche l’obiettivo, è sempre stata quella di raccogliere i nuovi bisogni delle imprese italiane, anche alla luce del contesto economico in continua evoluzione, per poter scrivere insieme le strategie e gli strumenti Sace del prossimo futuro e valorizzare al massimo il potenziale di crescita dell’export, con una attenzione particolare alle principali filiere, distretti e settori strategici del made in Italy. 🔗 Leggi su Formiche.net

