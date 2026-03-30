Imprese | Gruppo Davines accelera la crescita globale

Il Davines Group ha concluso un anno di crescita, rafforzando la propria presenza sui mercati internazionali. La società ha continuato a sviluppare il proprio modello di business, che integra risultati economici e pratiche di sostenibilità. La strategia ha portato a un’ulteriore espansione del marchio e a un rafforzamento della sua posizione globale nel settore.

Consolidata la propria presenza globale e rafforzata un modello basato sull’equilibrio tra risultati economici e sostenibilità Si chiude un anno di crescita per il Davines Group, che consolida la propria presenza globale e rafforza un modello basato sull’equilibrio tra risultati economici e sostenibilità. Il gruppo si avvia verso i 306 milioni di euro di fatturato a cambi costanti nel 2025, confermando un trend positivo sostenuto dall’internazionalizzazione e dal mercato professionale. Alla base di questo percorso, una visione precisa. “L’incrocio tra sostenibilità e performance è la ragione del gruppo Davines di esistere”, spiega il presidente Davide Bollati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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