Il Gruppo BIG ha annunciato di aver incorporato Ecosistema, la sua consociata. L’obiettivo è rafforzare la posizione nel settore della mobilità e migliorare l’offerta di servizi per trasporto, delivery e logistica. La fusione rappresenta un passo deciso per accelerare la crescita e puntare all’innovazione. Ora BIG punta a consolidare la leadership sul mercato.

BIG SB SpA, leader nel settore della mobilità e Provider innovativo di prodotti e servizi per il Trasporto, il Delivery e la Logistica, annuncia l'incorporazione della consociata Ecosistema, all'interno del proprio Gruppo. Questa operazione rappresenta un momento fondamentale per l'azienda, che si inserisce in un percorso di sviluppo e rafforzamento volto a consolidare la propria posizione di mercato e a offrire soluzioni sempre più complete e sostenibili ai clienti. L'operazione punta a consolidare la leadership nel settore della mobilità integrata, unificando le competenze in noleggio, vendita, servizi di allestimento e consulenza finanziaria sotto un unico brand strategico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Gruppo BIG accelera la crescita, annunciando la fusione per incorporazione di Ecosistema: un passo strategico verso la leadesrhip e l'innovazione

Approfondimenti su BIG Ecosistema

Dopo 53 anni, si conclude una collaborazione tra due realtà cooperative: la cooperativa culturale e ricreativa “Adamo Brina” si è fusa con la cooperativa sociale Ccils di Cesenatico, specializzata in inserimento lavorativo e sociale.

A Rimini, il quartier generale di Ieg si prepara a una svolta.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su BIG Ecosistema

Argomenti discussi: Europa a più velocità: sulla competitività l’asse dei ‘volenterosi’ accelera ad Alden Biesen; I numeri straordinari di Zegna; Nasce Teoresi DigiTech: il gruppo Teoresi spinge sul digitale; Alphabet va sul mercato dei bond per finanziare l’espansione dell’intelligenza artificiale.

Enel, mobilità elettrica: il Gruppo accelera su infrastrutture e offerte dedicate con pagamenti velociEnel: il gruppo guidato da Flavio Cattaneo punta su innovazione, tariffe smart e pagamenti veloci per accelerare la diffusione delle auto elettriche Simone Tripepi, Head of Charging Point Operator di ... affaritaliani.it

Un’Europa a due velocità, parte l’asse dei «Big Six»: anche l’Italia nel gruppo che acceleraGermania, Francia, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Polonia avviano un coordinamento su mercati dei capitali, difesa e materie prime. Chi vuole, potrà unirsi. Obiettivo: velocizzare le decisioni e la rip ... msn.com

La #Juve si riposa ma #Conceicao accelera per superare l'ultimo affaticamento muscolare Il figlio d'arte punta alla maglia da titolare nel derby d'Italia contro l' #Inter Secondo la Gazzetta dello Sport l'ottimismo cresce e il rientro in gruppo è imminente x.com

TRENITALIA PRESENTA IL NUOVO LOGO FRECCIAROSSA E ACCELERA SUL RINNOVO DELLA FLOTTA - Milano, 10 febbraio 2026 – Frecciarossa cambia volto e guarda al futuro dell’Alta Velocità. Il “brand” di Trenitalia (Gruppo FS) inaugura una nuova fa - facebook.com facebook