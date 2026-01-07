Finshape accelera la crescita globale | il nuovo CEO porta 25 anni di esperienza nella trasformazione bancaria mondiale

Finshape, azienda leader nelle soluzioni bancarie digitali, ha annunciato la nomina di Neil Budd come nuovo CEO. Con oltre 25 anni di esperienza nella trasformazione del settore bancario a livello globale, Budd guiderà l’innovazione e la crescita internazionale dell’azienda. Questa scelta mira a rafforzare la posizione di Finshape nel mercato e a supportare lo sviluppo di soluzioni sempre più efficaci per il settore finanziario.

Finshape, fornitore leader di soluzioni bancarie digitali, ha annunciato la nomina di Neil Budd come nuovo CEO dell'azienda. PRAGA, 7 gennaio 2026 PRNewswire -- Budd entra in Finshape come dirigente esperto con oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario, tecnologico e della consulenza. Si concentrerà sulla continua crescita internazionale dell'azienda, sul rafforzamento della creazione di valore per i clienti e sull'espansione delle attività principalmente in Europa occidentale, Medio Oriente e nella regione APAC. L'attuale CEO Petr Koutný assumerà la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione.

