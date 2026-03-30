Durante i recenti Campionati Italiani di Apnea Indoor, considerati tra i più competitivi a livello mondiale, un apneista di Alatri si è distinto come il miglior rappresentante tra i partecipanti terrestri. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti di alto livello, con Tofani che si è affermato come il primo tra i terrestri in questa edizione.

L’atleta originario di Alatri ha conquistato un prestigioso quinto posto assoluto nella cornice della piscina olimpionica di Novara, confermandosi ai vertici nazionali della disciplina. In un’edizione dei Campionati Italiani di Apnea Indoor definita dagli addetti ai lavori come "la più bella e competitiva del mondo", il nome di Felice Tofani brilla tra i giganti. L’atleta originario di Alatri ha conquistato un prestigioso quinto posto assoluto nella cornice della piscina olimpionica di Novara, confermandosi ai vertici nazionali della disciplina. Il risultato che ha lasciato il segno è arrivato nella specialità delle pinne separate. Tofani ha percorso l'incredibile distanza di 216,5 metri – pari a quattro vasche e un terzo – con un’unica boccata d'aria. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Impresa Tofani a Novara: l’apneista di Alatri è il "primo dei terrestri" ai Campionati Italiani

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