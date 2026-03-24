Bellissimo risultato per l’ Activa Kombat di Pesaro al campionato italiano Federkombat, che si è svolto il 7 e 8 marzo scorsi. Martina Pagnoni, 18 anni, studentessa all’ultimo anno delle superiori, si è aggiudicata il titolo di vice campionessa italiana 2026. Allenata dal maestro Luca Fontana, portacolori da decenni della nostra città, e dalla preparatrice atletica Chiara Lani, Martina ha iniziato a praticare questa disciplina tre anni fa ma nel contatto pieno ha esordito appena due settimane prima al "King of the ring", il che rende l’idea di quanto sia stata straordinaria la sua prestazione. L’atleta pesarese, che compete nella categoria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Martina Pagnoni firma l’impresa. Seconda ai campionati italiani

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