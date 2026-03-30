Imperia | Sasso ribatte al Pd i fondi MIT salvano chiese e beni culturali

Da ameve.eu 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Imperia, 30 marzo 2026. Mattia Sasso, rappresentante della Lega Salvini Premier, ha replicato alle critiche del Partito Democratico locale riguardo all’operato del viceministro Edoardo Rixi. La discussione si è concentrata sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinati alla tutela di chiese e beni culturali nella zona.

Imperia, 30 marzo 2026. Mattia Sasso, esponente della Lega Salvini Premier a Imperia, ha risposto alle critiche mosse dal Partito Democratico locale riguardo all’operato del viceministro Edoardo Rixi. La replica non si limita a smentire, ma definisce le accuse come una manifestazione di insofferenza verso chi sta finalmente agendo. Il nodo centrale della discussione riguarda l’impiego delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) destinate alla messa in sicurezza di edifici di culto e beni culturali. Mentre alcuni vedono solo un pretesto per polemiche, la controparte sottolinea che questi interventi rappresentano lavoro concreto e sviluppo economico per il territorio imperiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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