Imperia | Sasso ribatte al Pd i fondi MIT salvano chiese e beni culturali

Imperia, 30 marzo 2026. Mattia Sasso, rappresentante della Lega Salvini Premier, ha replicato alle critiche del Partito Democratico locale riguardo all’operato del viceministro Edoardo Rixi. La discussione si è concentrata sui fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinati alla tutela di chiese e beni culturali nella zona.

Imperia, 30 marzo 2026. Mattia Sasso, esponente della Lega Salvini Premier a Imperia, ha risposto alle critiche mosse dal Partito Democratico locale riguardo all’operato del viceministro Edoardo Rixi. La replica non si limita a smentire, ma definisce le accuse come una manifestazione di insofferenza verso chi sta finalmente agendo. Il nodo centrale della discussione riguarda l’impiego delle risorse del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) destinate alla messa in sicurezza di edifici di culto e beni culturali. Mentre alcuni vedono solo un pretesto per polemiche, la controparte sottolinea che questi interventi rappresentano lavoro concreto e sviluppo economico per il territorio imperiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Imperia: Sasso ribatte al Pd, i fondi MIT salvano chiese e beni culturali Articoli correlati L’articolo 9 della costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni": Tomaso Montanari a BolognaVenerdì 27 febbraio alle ore 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora... Fondi Cipess, Ferrante (Mit): "Riassegnati 100 milioni per metro Salerno e fondi dighe Cilento"“L’impegno del Mit per le infrastrutture della Campania segna un nuovo passo in avanti: il Cipess ha riassegnato 100 milioni di euro per il...