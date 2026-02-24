Catania celebra Mario Rapisardi nel 182° anniversario della nascita

Mario Rapisardi nasce a Catania nel 1844 e la sua figura viene ricordata per il suo contributo alla letteratura italiana. Mercoledì 25 febbraio, alle 10, nella sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, l’assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Guzzardi inaugura una cerimonia dedicata alla sua memoria. L’evento include letture di poesie e approfondimenti sulla vita del poeta, coinvolgendo studenti e appassionati locali. La città si prepara a commemorare questa figura significativa.

L'iniziativa, promossa in collaborazione con l'associazione Catania più Attiva, intende offrire soprattutto al mondo scolastico un'occasione di approfondimento sulla figura e sull'opera dell'intellettuale catanese, tra i protagonisti della scena letteraria dell'Ottocento, mettendone in luce non solo il profilo poetico ma anche l'impegno civile e il ruolo nel dibattito culturale del suo tempo. Sarà tra l'altro proposto un excursus storico-culturale sulla città di Catania dall'Unità d'Italia fino al primo decennio del Novecento. Il programma prevede la partecipazione di diversi relatori: la prof.