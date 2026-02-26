Immagini dal Sannio | Isernia città pentra fra storia e tradizioni

L’antica Aesernia, in latino, o Aisernio, in osco, è una delle più importanti città del Sannio Pentro. Oggi è Isernia e giace sul fianco di una collina, tra il monte Matese e le Mainarde, vicino ai corsi d’acqua del Carpino e del Sordo: è questo uno dei motivi per cui si pensa che il toponimo derivi dalla radice indoeuropea ausa, che vuol dire acqua, la quale ha dato origine a molti nomi di luoghi e città in tutta Europa. Fu tra i primi insediamenti paleolitici documentati nel continente europeo. Le prime tracce, infatti, risalgono a 736mila anni fa, e i resti oggi sono visitabili nella località La Pineta. Questo prezioso giacimento ha... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

