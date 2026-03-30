Imma Tataranni spunta l’ipotesi di un film dopo l’addio alla serie

Dopo cinque stagioni, la serie con protagonista il personaggio interpretato da Vanessa Scalera si conclude con l’ultima puntata andata in onda il 29 marzo. Le riprese della fiction si sono concluse con questa stagione e ora si discute la possibilità di realizzare un film basato sulla stessa storia. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo a eventuali progetti futuri legati alla serie.

Imma Tataranni si chiude con la quinta stagione della serie. Il 29 marzo infatti è andata in onda l’ultima puntata della fiction, con l’addio al personaggio interpretato da Vanessa Scalera. Una separazione dolorosa per i fan che speravano in un ripensamento da parte dell’attrice, anche se in futuro, complice il successo di questa stagione, potrebbe arrivare un film. Imma Tataranni, l’ipotesi del film. A svelarlo Salvatore De Mola, sceneggiatore di Imma Tataranni – Sostituto procuratore. Nell’ultima puntata della serie abbiamo visto il personaggio interpretato da Vanessa Scalera guadagnarsi il suo lieto fine. Con in mano una promozione e la promessa di una nuova svolta professionale, Imma accetta di trasferirsi a Milano. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Imma Tataranni, spunta l’ipotesi di un film dopo l’addio alla serie Articoli correlati Leggi anche: Imma Tataranni addio, la sesta stagione non si farà. De Mola: “Ipotesi film su Imma con Vanessa Scalera” Imma Tataranni chiude: Vanessa Scalera dice addio alla serieDall’8 marzo torna su Rai1 Imma Tataranni, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la new entry Rocco Papaleo nei panni del procuratore,...