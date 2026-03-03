Dall’8 marzo torna su Rai1 la serie Imma Tataranni, interpretata da Vanessa Scalera, con Massimiliano Gallo e Rocco Papaleo nel ruolo del procuratore. La quinta stagione rappresenta anche l’ultima, segnando la conclusione della storia. Vanessa Scalera dice addio al personaggio che ha interpretato fin dall’inizio, chiudendo così un capitolo della serie.

Dall’8 marzo torna su Rai1 Imma Tataranni, la serie con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo e la new entry Rocco Papaleo nei panni del procuratore, con la quinta stagione che sarà anche l’ultima. La decisione di Vanessa Scalera. La scelta di chiudere la serie non è stata della Rai, che avrebbe voluto continuare, ma dell’attrice protagonista. Vanessa Scalera ha interpretato con grande successo il sostituto procuratore di Matera creato da Mariolina Venezia. In un’intervista a Repubblica, l’attrice ha spiegato: «Tutte le cose hanno un inizio e una fine, è finita pure Breaking Bad. Chi sono io per andare avanti?». Scalera ha raccontato di aver preso questa decisione tempo fa: «Lo avevo deciso da prima, uno o due anni fa, non ricordo neanche più. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Imma Tataranni chiude: Vanessa Scalera dice addio alla serie

