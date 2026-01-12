conclusa la prima rassegna cinematografica del collettivo sottotraccia

Si è conclusa la prima rassegna cinematografica organizzata dal collettivo SottoTraccia, in collaborazione con Fondazione Benevento Città Spettacolo. Un’iniziativa che ha permesso di valorizzare il cinema locale e di promuovere un dialogo culturale tra pubblico e giovani autori. Questo primo passo rappresenta un traguardo importante e un punto di partenza per future iniziative volte a rafforzare il panorama culturale della zona.

Dal 28 dicembre al 5 gennaio, il Teatro De La Salle ha ospitato cinque serate gratuite di cinema d'autore e videoarte, riportando il pubblico in sala nel centro storico di Benevento dopo anni di assenza. Ogni appuntamento ha registrato circa 100 presenze, un risultato che per noi era tutt'altro che scontato e che assume un valore ancora più forte in una città dove tornare a vivere la sala cinematografica in centro sembrava ormai difficile.

