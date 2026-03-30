Dopo la partecipazione a In altre parole su La7, l'eurodeputata Ilaria Salis è stata intervistata anche a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Durante gli interventi, ha commentato la difesa del suo assistente, definendola come qualcosa appartenente a dieci anni fa. La discussione si è concentrata principalmente sulla strategia di difesa adottata e sulle dichiarazioni riguardanti il passato del collaboratore.

Dopo lo show difensivo a In altre parole su La7, ospite di Massimo Gramellini, l'eurodeputata Ilaria Salis concede il bis, questa volta in radio a Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Il tema di partenza è sempre il solito: l'identificazione chiesta dalla polizia all'esponente di Alleanza Verdi Sinistra a Roma, prima della manifestazione No Kings. "Sono venuti a svegliarmi sabato mattina alle 7.30, stavo ancora dormendo. Bussano, erano due poliziotti in divisa, apro e chiedo 'cosa succede?'. È una storia molto strana, gli accertamenti sono durati più di un'ora in cui controllavano i miei documenti e hanno fatto un sacco di domande: come sono arrivata, quando sono arrivata, se avrei partecipato alla manifestazione, se avevo oggetti pericolosi, se avevo preso parte ad altre manifestazioni in passato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis, la difesa scomposta del suo assistente: "Bonnin? Cose di 10 anni fa"

Articoli correlati

Leggi anche: Perquisizione a Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema

Ilaria Salis, centrodestra all’attacco: “Faccia chiarezza sul suo assistente Ivan Bonin”Giovanni Donzelli, deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, in un video pubblicato sui social ha annunciato la presentazione di...