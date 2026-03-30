Il centrodestra chiede a Ilaria Salis di chiarire la sua posizione riguardo all’assistente parlamentare, al centro di un’indagine che coinvolge presunti pregiudizi di polizia e una relazione sentimentale con la politica. La richiesta di chiarimenti arriva in un momento di tensione politica, mentre si attendono eventuali dimissioni o risposte ufficiali. La vicenda ha già attirato l’attenzione dei media e sollevato interrogativi sulla gestione della situazione.

Un grosso imbarazzo destinato a diventare un nuovo, deflagrante caso politico. " Ilaria Salis chiarisca sulla situazione relativa al suo assistente parlamentare che, a quanto si apprende dai giornali, avrebbe pregiudizi di polizia e avrebbe con lei una relazione sentimentale. È vero? Ha davvero assunto il compagno pregiudicato nel suo staff?", attacca Andrea Crippa, deputato della Lega. Non è l'unica voce nel Carroccio e nel centrodestra a sollevare la vicenda di Ivano Bonnin. Si tratta di un attivista di estrema sinistra, nel 2015 condannato per interruzione di pubblico servizio e violenza privata per aver organizzato un picchetto davanti all'Università di Bologna. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ilaria Salis e Ivano Bonnin, il centrodestra: "Chiarisca o si dimetta"

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