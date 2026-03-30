Il Wafu Italian combina tecniche culinarie giapponesi e italiane, creando piatti che uniscono ingredienti e sapori di entrambe le culture. Tra le preparazioni proposte ci sono una carbonara dal sapore umami, pasta con mentaiko, uova di merluzzo dal gusto intenso, e chawanmushi, una crema di uova e brodo arricchita con parmigiano e guanciale. La novità si distingue per l’uso di ingredienti tradizionali di entrambe le cucine.

Carbonara che sa di umami, pasta con mentaiko – cioè uova di merluzzo dal gusto sapido e persistente – chawanmushi, una crema di uova e brodo tipica giapponese, arricchita con parmigiano e guanciale. E poi la cotoletta alla milanese che diventa tonkatsu, come nelle versioni dello chef Robbie Felice, o ancora piatti di pasta trattati come ramen. Negli Stati Uniti questi incroci non sono più eccezioni curiose ma stanno diventando un linguaggio riconoscibile. Sempre più ristoranti lavorano sulla contaminazione tra cucina italiana e giapponese, intercettando un pubblico che cerca qualcosa di nuovo ma leggibile. Il fenomeno viene raccontato come emergente, ma ha radici lontane. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Wafu Italian è la nuova moda americana che mette insieme rigore giapponese e creatività italiana

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