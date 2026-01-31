La nuova stagione della moda italiana si svela a Milano con collezioni che uniscono innovazione e radici artistiche

La Milano Fashion Week apre i battenti e porta in passerella le novità per l’autunno-inverno 20262027. Le collezioni mescolano creatività e tradizione, puntando a consolidare il ruolo della città come capitale della moda. Dal 24 febbraio al 2 marzo, stilisti italiani e internazionali si riuniscono per mostrare le loro proposte, promettendo un mix di innovazione e radici artistiche.

Milano si prepara a riconfermarsi come cuore pulsante della moda globale con l'apertura ufficiale della Milano Fashion Week per la stagione FallWinter 20262027, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo 2026. Dopo l'impatto internazionale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la città torna al suo ruolo storico di palcoscenico dell'innovazione stilistica, dove tradizione e sperimentazione si incontrano in un dialogo costante. Il via ufficiale sarà dato il 24 febbraio con l'apertura del CNMI Fashion Hub e la sfilata di Diesel, che segnerà il ritmo di una settimana densa di appuntamenti, progettata per bilanciare il prestigio delle maison storiche con l'audacia delle nuove generazioni.

