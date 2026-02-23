Olimpiadi Milano Cortina 2026 tutta la moda della cerimonia di chiusura | i costumi realizzati con materiali riciclati e la creatività italiana per Achille Lauro Joan Thiele e Roberto Bolle

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha mostrato lo stile italiano con costumi realizzati interamente con materiali riciclati. Achille Lauro, Joan Thiele e Roberto Bolle hanno indossato abiti che combinano creatività e sostenibilità, valorizzando l’artigianato locale. La festa si è svolta all’Arena di Verona, trasformata in un palco in cui la moda e l’arte si incontrano. La scena si è conclusa con un’accoglienza calorosa del pubblico presente.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. I costumi sostenibili di Stefano Ciammitti La sostenibilità era uno dei temi portati della manifestazione. Il costume designer Stefano Ciammitti ha disegnato i costumi di scena pensandoli come vere e proprie opere d'arte concettuali create con materiali di recupero. L'obiettivo era quello di celebrare l'opera lirica mostrando anche la potenza del saper fare del nostro paese. Ecco quindi l'Aida con un abito realizzato con coperte termiche di alluminio utilizzate nei salvataggi in mare, il costume della Madama Butterfly ottenuto da un paracadute dismesso, gli scampoli di jeans e le zip di recupero di Rigoletto e il Barbiere di Siviglia con un vestito con parti metalliche riciclate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Biglietti da 950 a 8.000 euro per la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: all’Arena di Verona con Roberto Bolle, Achille Lauro e Gabry PonteI biglietti per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 costano tra 950 e 8.

Milano-Cortina 2026, la scaletta della cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: da Achille Lauro e Roberto Bolle ai Major Lazer, è tempo di spegnere il braciereLa cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 prenderà forma questa sera all’Arena di Verona, dopo che le competizioni si sono concluse.

Milano Cortina 2026, il video di lancio della cerimonia d'apertura: il tema sarà Armonia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Portabandiera della Cerimonia di Chiusura Olimpica di Milano Cortina 2026; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; I 10 momenti che hanno già segnato la storia delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, sabato 21 febbraio.

Cerimonia di chiusura, cala il sipario sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Malagò: Ben fatto Italia, sei una squadra vincenteSi sono chiusi stasera i Giochi invernali record per l’Italia: 30 medaglie. Un successo assicurato da un’organizzazione impeccabile riconosciuta anche dal Cio e dalle altre Nazioni partecipanti. La pr ... ilrestodelcarlino.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, cerimonia di chiusura e bracieri spenti: Grandissima ItaliaDue settimane di emozioni e record per l’Italia alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: festa all’Arena di Verona, passaggio di consegne alle Alpi francesi per il 2030. notizie.it

Con la cerimonia di chiusura che ha messo fine alle Olimpiadi di Milano Cortina, termina ufficialmente anche la carriera di Dorothea Wierer. Ancora facciamo fatica a crederci, perché Dorothea è stata una di quelle campionesse che abbiamo avuto l'onore di s - facebook.com facebook

Dante alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 x.com