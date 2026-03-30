Cara Ilaria Salis basta con il vittimismo

Nella vicenda si è parlato di un episodio avvenuto a Roma all’alba di sabato, inizialmente descritto come una perquisizione, ma successivamente chiarito che non si è trattato di un’ispezione. La protagonista ha rivolto accuse di vittimismo, mentre il giornalista ha chiesto un parere sulla polemica sollevata. La vicenda ha coinvolto diverse dichiarazioni e precisazioni sulle modalità dell’intervento.

Gentile Direttore Feltri, che idea si è fatto della polemica sollevata da Ilaria Salis in merito a quanto accaduto all'alba di sabato a Roma? In un primo momento ha parlato di perquisizione, poi si è capito che non vi è stata alcuna ispezione. Eppure si è scatenato un caso politico e mediatico. Possibile che ogni episodio che la riguarda debba trasformarsi in uno scandalo? La saluto cordialmente. Andrea Messina Caro Andrea, la vicenda che richiami è l'ennesima dimostrazione di come, in Italia, si sia ormai consolidata una curiosa abitudine: trasformare in vittima chi, in realtà, è semplicemente soggetto alle regole come tutti gli altri. Abbiamo visto Ilaria Salis comparire in un'aula di tribunale ungherese in catene e si è levato un coro indignato, come se si trattasse di un trattamento riservato esclusivamente a lei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cara Ilaria Salis, basta con il vittimismo Articoli correlati Roberto Salis contro il governo: “Repressione”. Scontro con Libero sul caso Ilaria SalisIl caso di Ilaria Salis torna al centro dello scontro politico con toni ancora più accesi. Leggi anche: Ilaria Salis, cosa è successo? Il blitz della polizia nell'hotel a Roma e la segnalazione dalla Germania, Salis: «Arrivati all'alba, mi hanno chiesto del corteo» Tutto quello che riguarda Cara Ilaria Salis Cara Ilaria Salis, basta con il vittimismoQuesto vittimismo permanente ha stancato. Non si può, ogni volta, evocare la persecuzione quando ci si trova semplicemente di fronte all'applicazione delle norme che valgono per tutti ... ilgiornale.it Ilaria Salis, il mistero delle date: l'alert tedesco un mese fa (ma non sono scattati i controlli)La polemica esplode poco dopo le 8 di ieri mattina, quando Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, arrestata a Budapest nel 2023 con l'accusa di aver aggredito tre militanti neonazisti e poi ... ilmattino.it