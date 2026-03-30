Il vicesindaco con il tricolore al centro estetico vaginale Gandi | Vado dove mi invitano

Il vicesindaco è stato presente all’inaugurazione di un centro estetico dedicato a trattamenti vaginali. La partecipazione è stata confermata dallo stesso esponente politico, che ha dichiarato di aver partecipato su invito. La vicenda è stata segnalata da un lettore attraverso una lettera, che ha portato alla pubblicazione di questa notizia.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore, Davide Mandelli, sulla partecipazione del vicesindaco Sergio Gandi all’inaugurazione di un’attività privata in città. Egregio direttore, scrivo con sincera indignazione dopo aver visto sui social e sui giornali di domenica la partecipazione del vicesindaco Sergio Gandi con la fascia tricolore, all’inaugurazione di un centro di medicina estetica nel nostro territorio. Al di là di ogni considerazione sull’attività in sé, che resta legittima e rispettabile, ritengo profondamente inopportuno che una figura istituzionale di primo piano, seppur con delega al commercio, prenda parte attiva all’inaugurazione di un’attività privata. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Furto notturno in un centro estetico a Salerno: è caccia al ladroSul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso ed avviare le indagini E' ancora allarme furti a... Centro estetico fantasma: lavorava in casa “in nero” con prodotti cancerogeniTempo di lettura: 2 minutiI Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati... Altri aggiornamenti su Il vicesindaco con il tricolore al... Argomenti discussi: Coppe, maglie, scarpini: la mostra gratuita sulla Nazionale di calcio al teatro Donizetti. Carrara, la replica di Piccinelli a Gandi: Il quartiere va tutelatoDopo il botta e risposta degli scorsi giorni, la famiglia vicina di casa della pinacoteca replica al vice-sindaco del Comune di Bergamo Leggendo le parole dell’assessore alla Cultura e vicesindaco ... bergamonews.it Imu e multe non pagate in cinque anni: il Comune di Bergamo deve riscuotere 34 milioniÈ approdata ieri sera in prima commissione consiliare la relazione della Corte dei Conti sull’operato del Comune di Bergamo. Il vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi ha sottolineato ... ecodibergamo.it