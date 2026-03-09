Furto notturno in un centro estetico a Salerno | è caccia al ladro

Nella notte, un individuo ha rotto la vetrina del centro estetico “Passion Beauty” in via Kennedy a Pastena, a Salerno. La polizia sta indagando per identificare il responsabile e ricostruire l’accaduto. Nessuno è rimasto ferito, ma sono stati sottratti alcuni oggetti dal negozio. La scena del crimine è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso ed avviare le indagini E' ancora allarme furti a Salerno. La scorsa notte, un malvivente ha danneggiato la vetrina del centro estetico “Passion Beauty” situato in via Kennedy a Pastena. Poi - secondo una prima ricostruzione - si sarebbe introdotto all'interno dell'attività facendo scattare l'allarme con nebbiogeno, che ha messo in fuga l'uomo, il quale si è dato alla fuga dopo aver rubato alcuni oggetti non ancora quantificati. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi del caso ed avviare le indagini. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

