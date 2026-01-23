Centro estetico fantasma | lavorava in casa in nero con prodotti cancerogeni

Le forze dell’ordine di Avellino hanno scoperto a Sirignano un centro estetico clandestino gestito in modo irregolare, con prodotti potenzialmente cancerogeni e senza regolare licenza. L’attività, svolta in ambito domestico, operava in totale evasione fiscale e senza conformità alle normative di sicurezza. Questo episodio evidenzia l’importanza di controlli mirati per tutelare la salute dei cittadini e garantire il rispetto della legalità nel settore estetico.

Tempo di lettura: 2 minuti I Finanzieri del Comando Provinciale di Avellino, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto dell’abusivismo commerciale e professionale, hanno scoperto a Sirignano un’estetista abusiva che operava in totale evasione d’imposta. Dopo aver effettuato l’accesso, i militari del Gruppo Avellino hanno avuto modo di constatare che, presso la propria abitazione, la titolare aveva impiantato un vero e proprio centro estetico con attrezzatura specifica per eseguire trattamenti estetici per il viso e per il corpo. Nel corso dell’ispezione, i militari hanno scoperto che la titolare, che stava eseguendo un trattamento di manicure su una cliente, pur avendo cessato formalmente la propria attività, continuava ad operare “in nero” ed in completa evasione fiscale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

